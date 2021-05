Covid-19 : que sait-on du "champignon noir", cette infection qui touche les yeux des malades en Inde ?

Le Covid-19 a été repéré pour la première fois il y a maintenant un an et demi, mais il semble cacher encore de nombreux secrets. Parmi les mystères qui entourent ce virus à l'origine de la mort de plus de 3,4 millions de personnes dans le monde, une pathologie grave et potentiellement mortelle observée ces derniers jours en Inde. Dans ce pays, dépassé par une vague incontrôlable, plusieurs milliers de patients ont subi une mucormycose, ou "champignon noir" (Black fingus), une infection qui peut notamment toucher les yeux et tend à se propager, selon les autorités.

Rarissime, cette maladie est particulièrement dangereuse : son taux de mortalité est estimé à 50%. Cette année, sa fréquence semble plus importante que par le passé. Les autorités sanitaires indiennes n'étaient toutefois pas en mesure de déterminer le nombre exact de décès dus à la mucormycose depuis le début de la deuxième vague de Covid-19, il y a six semaines.