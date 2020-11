Covid-19 : que sait-on des contaminations intrafamiliales ?

Pour la deuxième fois, le gouvernement a opté pour la solution du confinement afin de faire fléchir les courbes inquiétantes de la progression du Covid-19 sur le territoire. Mais contrairement à mars dernier, l'isolement se veut plus souple. Le télétravail est fortement encouragé, sans être obligatoire, les services publics restent ouverts, tout comme les établissements scolaires et les crèches.

Lors de son interview sur LCI, le professeur Gilles Pialoux faisait référence à une étude parue le 30 octobre dans le Bulletin épidémiologique "Morbidity and Mortality Weekly Report" et réalisée par des chercheurs officiant dans les Centres des maladies infectieuses (CDC) aux Etats-Unis. Ceux-ci ont suivi entre le mois d'avril et de septembre 101 personnes contaminées par le Covid-19 et symptomatiques, ainsi que leurs familles. Les personnes contaminées étaient âgées de 4 à 76 ans. Sur les 191 contacts familiaux que ces volontaires ont eu durant ce laps de temps, 102 ont été testés positifs, soit 53%. Dans le détail, les enfants de moins de 12 ans étaient 53% à avoir été infectés, les 12-17 ans, 38%, les 18-49 ans, 55%, et les plus de 50 ans, 62%.

Près des trois-quarts des patients initialement infectés ont rapporté avoir passé plus de quatre heures dans la même pièce qu'une ou plusieurs personnes de la famille la veille de la contamination de leurs proches et 40% l'ont également fait le lendemain. 40% de ces patients ont également dit avoir dormi dans la même pièce qu'une ou plusieurs personnes de leur famille la veille, et 30% le lendemain.