Les purificateurs d'air sont-ils efficaces dans la lutte contre le coronavirus ? ILLUSTRATION − iStock/loops7

CONTAMINATION - Le Dr. Jean-Paul Hamon a regretté lundi sur LCI qu'un dispositif mis au point à Nantes pour "purifier l'air" n'ait pas retenu l'attention de l'exécutif. La méthode n'a pourtant pas encore fait ses preuves. Explications.

Que ce soit pour les amateurs de culture ou les habitués des restaurants, le temps se fait long. Alors évidemment, lorsqu'un praticien assure qu'un simple appareil permettrait à ces lieux d'ouvrir à nouveau leur porte, on s'étonne que cette solution miracle ne soit pas massivement utilisée. Invité de LCI ce lundi 8 mars, le Dr Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la fédération des médecins de France, s'en est pris aux autorités sanitaires pour leur indifférence face à la technologie déceloppée par "une entreprise nantaise". Un "boîtier", explique-t-il, qui "purifie l'air et détruit le coronavirus". Ces propos, massivement repris sur les réseaux sociaux, servent désormais d'argument à une sphère très critique vis-à vis des restrictions gouvernementales. Ils seraient la preuve de l'obstination du gouvernement à faire vacciner la population, au détriment de ces "solutions créatives". Qu'en est-il ? Nous avons vérifié.

Une efficacité relative

Selon ces internautes qui se sont étonnés de l'affaire, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France ferait référence à l'entreprise NatéoSanté. Basée à Nantes, elle a communiqué en novembre dernier sur les résultats de l'un de ses produits. Réalisés par un "laboratoire indépendant", ces tests montrent l'élimination de "99,6 % des aérosols contaminés et pulvérisés dans une enceinte hermétique" en "dix minutes". Seulement, il ne s'agit pas de cette entreprise. Interrogé par LCI.fr, Thierry Ricci, son fondateur et dirigeant, assure ne pas avoir été en contact avec Jean-Paul Hamon. Selon lui, le docteur ferait plutôt référence aux produits d'hygiène de JVD, une entreprise elle aussi installée près de Nantes. Sollicités, les intéressés n'ont pas encore répondu à nos questions. Idem du côté des autorités sanitaires. Auprès de LCI.fr, Thierry Ricci en profite cependant pour fustiger à son tour la lenteur des autorités sanitaires sur le sujet, avouant partager l'étonnement du Dr. Hamon. S'il reçoit quotidiennement "des dizaines de demandes de restaurateurs qui anticipent la réouverture", il regrette qu'il ne s'agisse pour le moment "que d'initiatives privées et non gouvernementales". Lui l'affirme : "Il n'y a aujourd'hui pas de doute sur le fait que cette technique-là diminue la charge virale dans l'air."

Toujours est-il que les choses ne sont pas si simples. Oui, il y a bien une efficacité avérée de certains purificateurs d'air sur le Covid-19. Plus précisément, certains d'entre eux - qui disposent de filtre UV ou HEPA - permettent d'agir sur l'élimination des petits aérosols à près de 99%, selon l'Anses. Problème : les aérosols ne représentent qu'un seul mode de transmission de la maladie. Pour rappel, elle peut aussi se transmettre via les objets contaminés, les grosses gouttelettes d'aérosols - qui se diffusent à petite distance, mais avec une importante charge virale - et enfin les petites gouttelettes, en suspension. Or, le virologue Yannick Simonin note auprès de LCI.fr que les purificateurs d'air n'agissent que sur ce troisième vecteur. Et de prendre un cas concret : "Cette solution revient à aérer l'espace. Mais au restaurant, si vous parlez, la personne en face risque de s'infecter quand même, qu'il y ait purificateur ou non."

Aucune étude "en condition réelle"

C'est justement là que l'invention bute. "Il n'existe aujourd'hui aucune preuve de l'efficacité en condition réelle", reprend Yannick Simonin. "On sait qu'on filtre plus de 95% des aérosols. Mais en conditions réelles, on n'a pas de retour sur le volume d'air filtré par minute pour quel nombre de personnes et pour combien d'individus infectés." Pour de vrai résultats scientifiques, souligne le spécialiste, il faudrait "mettre un certain nombre de personnes contaminées dans un espace clos et regarder si la charge virale diminue". Un essai qui pose évidemment une question éthique, et qui n'a donc encore jamais été réalisé. Ce manque de données consolidées, voilà "le cœur du problème", pour reprendre les mots de celui qui est par ailleurs maître de conférences à l'Université de Montpellier. Aujourd'hui, seuls les retours du terrain permettraient donc de clore le débat. Le dispositif est d'ores et déjà testé dans certaines écoles allemandes, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. En novembre dernier, le président (LR) de la région, Laurent Wauquiez, avait en effet annoncé le début d'une "expérimentation" dans plusieurs établissements scolaires. Interrogée sur les premiers résultats de ces essais, les autorités locales n'étaient pas en mesure de nous répondre dans l'immédiat.

De son côté, Yannick Simonin n'a jamais vu pour l'heure d'études scientifiques prouvant l'efficacité du dispositif "en conditions réelles". Si cette technologie peut être utile, notamment pour remplacer l'aération lorsque celle-ci est impossible, ce n'est donc "absolument pas une solution miracle", prévient le virologue. "On a l'impression que si l'air est pur, alors on n'a plus de coronavirus. Mais une personne contaminée sécrète continuellement du virus." En résumé, "c'est un outil qui peut être un complément, mais pas une solution". Et qui ne peut pas non plus remplacer le vaccin ni le lavage des mains. Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr

Felicia Sideris Twitter