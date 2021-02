Covid-19 : quelle est l'efficacité des tests salivaires, bientôt utilisés dans les écoles ?

L'efficacité de ces tests, plus faciles d'utilisation et moins douloureux, ne semble pas détériorée. "Il y a quelques mois, nous avons réalisé une étude visant à comparer le prélèvement dans le nez et le prélèvement salivaire, avec une PCR", indique le Pr Izopet. "Nous avions testé des personnes symptomatiques et asymptomatiques, et nous avions obtenu de bons résultats."

Dans le détail, 123 patients avaient été dépistés, dont 44 testés positifs. Parmi eux, 34 étaient déclarés positifs avec les deux tests (77,3%), 3 seulement avec le test salivaire, et 7 uniquement avec le test nasopharyngé. Résultat : "les écouvillons des tests salivaires ont détecté 82,2% des patients positifs", relève l'étude publiée dans le Journal of Clinical Virology. "Il y a une bonne concordance", commente le Pr Izopet. "Les échantillons positifs par la salive et non par le prélèvement nasopharyngé, et inversement, n'ont rien d'étonnant. Si la charge virale est faible, nous ne pouvons pas avoir une détection dans 100% des cas."