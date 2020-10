Covid-19 : quelle est la circulation du virus à côté de chez vous ?

Si toute la France du Covid ressemble aujourd’hui à cinquante nuances de rouge, savoir que votre département est rouge clair ou rouge foncé reste une information un peu vague, à échelle humaine. En fait, les données épidémiologiques dont dispose Santé Publique France sont bien plus précises, bien plus granulaires que cela. Et ces données, on peut depuis jeudi 21 octobre les visualiser plus simplement.

L'outil en lui-même n'est pas nouveau, il s'agit de Geodes, le site de géo-données de Santé Publique France, qui permettait déjà de visualiser des données ouvertes sur l'épidémiologie de toutes sortes de pathologies, mais aussi de la prévalence de toutes sortes de phénomènes, des suicides aux accidents du travail. La nouveauté, c'est toute une partie de données jusque-là inaccessibles sur la circulation du Covid-19. Reste à comprendre comment y accéder.