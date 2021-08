Rappel vaccinal : quand le faire et à qui s'adresse-t-il ?

Les résidents des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pourront, eux, recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à partir du 13 septembre , ont indiqué jeudi les services du Premier ministre. Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront, dès le 1er septembre, prendre rendez-vous pour avoir leur troisième dose.

Jamais deux sans trois. Cela va devenir une expression à la mode chez les résidents en Ehpad et les personnes de plus de 65 ans. Les personnes fragiles vont également en bénéficier même si certaines d'entre elles en bénéficient déjà, notamment ceux dont les systèmes immunitaires ne réagissent pas assez aux vaccins.

La troisième dose est jugée nécessaire parce que "la protection vaccinale chez certaines personnes baisse", a fait valoir le chef du gouvernement. Avec la vaccination, "on a huit fois moins de chances d'être contaminé, onze fois moins de chances d'aller à l'hôpital", a-t-il souligné.

Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront reprendre rendez-vous pour cette dose de rappel, a ajouté Jean Castex, en rappelant qu'il fallait "un délai d'environ six mois entre la deuxième et la troisième dose".