En Ile-de-France, les transferts de patients en réanimation peinent à s’organiser

Résultat, les deux trains qui devaient transférer 80 patients cette semaine restent pour le moment à quai. Parmi eux, le TGV devant relier la gare d’Austerlitz à celle de Limoges jeudi 18 mars a tout simplement été annulé. Comme l'a indiqué la Direction générale de la Santé (DGS) à LCI, les évacuations sanitaires vont se limiter cette semaine à des évacuations dites "perlées" par voie aérienne. Les transferts d’un plus grand nombre de patients en train sanitaire ne sont pas prévus avant la semaine prochaine, et seulement "si la situation des tensions dans les services de réanimation le nécessite".

Pourtant, ces transferts massifs n’ont pas été ralentis ou reportés lors de la première vague épidémique. Au total, 658 patients ont été évacués d’un hôpital à un autre entre la mi-mars et la mi-avril 2020. Depuis le mois d’octobre dernier, 357 malades en réanimation ont été déplacés. Alors, qu’est ce qui coince cette fois ? Selon Martin Hirsch, "à peine plus de 10%" des 1177 patients actuellement admis en réanimation pour une contamination au Covid sont en fait "suffisamment stables" pour être éligibles à tout déplacement vers l’ouest de la France, dans les Pays-de-la-Loire, en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie.

En effet, le choix de déplacer des malades graves en hélicoptère ou en TGV médicalisé repose sur plusieurs critères passés en revue par les équipes soignantes et les chefs des services d’origine, et notamment sur l’état du patient. Comme le rappelle la DGS, "le choix des vecteurs des évacuations sanitaires dépend non seulement de la volumétrie de patients à transférer, mais également de la distance à parcourir, ainsi que des critères médicaux des patients et des capacités d’accueil des régions les moins en tension". Ainsi, ces évacuations sanitaires sont des "opérations humainement et logistiquement lourdes, décidées en fonction des besoins de chaque région".