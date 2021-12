Covid-19 : plus de 91.000 cas en 24h, record de contaminations à la veille du réveillon de Noël

Une première depuis le début de l'épidémie, le précédent record étant atteint lors du pic de la deuxième vague, en novembre 2020, avec 86.562 cas. Cette fois, ce sont précisément 91.608 cas qui ont été confirmés le 23 décembre et une moyenne de plus de 61.000 cas sur les sept derniers jours.

Les fêtes devaient offrir un répit bienvenu aux Français, elles se dérouleront finalement sous la menace du Covid et du nouveau variant Omicron qui déferle en Europe et aux États-Unis. À la veille de Noël, le pays enregistre un record de contaminations avec plus de 90.000 cas enregistrés en 24 heures.

Face à la menace du variant Omicron et au vu des fêtes de Noël, les Français sont allés massivement se faire tester. La semaine dernière plus de 6,2 millions de tests ont été réalisés. Des files devant les pharmacies et les laboratoires pouvaient être observées un peu partout en France et la demande pour des autotests est forte.

Le recours au test a d'ailleurs été encouragé par le président Emmanuel Macron, qui a posté sur Instagram et sur TikTok des recommandations en amont des réunions de famille de la fin d'année. "À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël: les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte", a-t-il notamment écrit sur Twitter.

La cinquième vague enfle cependant aussi dans les hôpitaux. Ce sont 16.060 patients Covid qui sont hospitalisés actuellement. 3208 d'entre eux sont en soins critiques, contre 3147 la veille. Le bilan depuis le début de l'épidémie approche désormais les 123.000 morts.