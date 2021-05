Réouverture des terrasses : les parois en plexiglas sont-elles contre-productives ?

Gel hydroalcoolique, masques... Depuis plus d'un an, les Français ont appris à vivre avec tout un panel de nouveaux objets et produits destinés à limiter la propagation du Covid-19. Parmi ceux-ci, les parois en plexiglas, qui ont envahi les caisses de supermarchés, les VTC et, à partir du 19 mai, une partie des terrasses. 20 jours plus tard, le 9 juin, ce devrait aussi être le cas à l'intérieur des bars et restaurants, qui pourront de nouveau servir en salles.