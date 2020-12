Repas de Noël : les conseils d'un épidémiologiste pour ne pas transformer votre foyer en cluster

CONSEILS - Cette année, éviter les sujets qui fâchent lors du repas de Noël ne devrait plus être la source d'inquiétude numéro 1. Il s'agira avant toute chose de préserver la santé de ses invités en ne les exposant pas au Covid-19. Un épidémiologiste nous indique comment s'y prendre.

À moins d'une semaine du réveillon de Noël, l'heure est aux préparatifs. La liste des six invités autorisés est fixée et le menu commence à se préciser. Pour beaucoup en revanche, les incertitudes demeurent quant à l'organisation de la soirée. Comment éviter que le virus ne circule et contamine toute la tablée ? Quels sont les gestes, les réflexes à adopter pour ne lui donner aucune chance ? Alors qu'une étude de l'institut Pasteur publiée jeudi pointait du doigt le rôle central des repas dans les contaminations au Covid-19, l'épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille Philippe Amouyel nous répond.

Le masque doit être porté dès que l'on arrête porter des aliments à sa bouche

"Le premier geste barrière à respecter, c'est le port du masque", insiste l'épidémiologiste. Celui-ci doit être porté dès lors que vous ne portez plus d'aliments à votre bouche. Il doit être changé au maximum toutes les quatre heures, mais peut être remis après avoir été enlevé un temps, à condition de le manipuler correctement. "L'astuce, c'est de l'attraper derrière l'un de vos oreilles par le petit élastique et de le laisser pendre à l'autre. Il est ainsi facile de le remettre, le tout sans trop l'avoir touché." Il est aussi possible de le poser sur la table, mais le professeur conseille dans ce cas de ranger dans un petit sac plastique.

Laisser un mètre entre chaque invité et les assoir si possible en quinconce

Philippe Amouyel rappelle aussi l'importance de laisser un mètre entre chaque convive, à placer "si possible en quinconce". "Le mieux est que vous ne soyez pas directement en face, mais un peu en diagonale les uns des autres, à un mètre de distance", explique-t-il. En revanche, fait savoir l'épidémiologiste, aucun plan de table en particulier n'est à privilégier. Il n'est donc pas nécessaire d'éloigner le plus possible les enfants des personnes les plus vulnérables au virus, si l'écart minimum entre les invités est bien respecté. De même, il ne conseille pas de dresser une table à l'écart pour les grands-parents. "Il ne faut pas les isoler, sans pour autant leur faire de bisous, les serrer dans vos bras..."

Dresser les assiettes à l'avance et désinfecter régulièrement les surfaces

Attention également à prévoir des portions individuelles à l'apéritif. "Il ne faut pas avoir des assiettes dans lesquelles on pioche, des paquets de cacahuètes dans lesquels on met tous la main", avertit le médecin. Pour le repas, il conseille que chaque assiette soit dressée par une seule personne, dont les mains auront été préalablement lavées, à la cuisine. Les invités n'auront ainsi pas à manier chacun à leur tour les couverts à salade ou le couteau à fromage, par exemple. Philippe Amouyel recommande d'autre part de placer sur la table une bouteille de liquide hydroalcoolique, afin que chaque convive pense à se désinfecter les mains régulièrement lors de la soirée. Les hôtes, eux, devront veiller à désinfecter de façon répétées les différentes surfaces touchées par les personnes présentes, comme les poignées de portes.

Aérer dès qu'il commence à faire trop chaud

Fin octobre, l'aération a rejoint la liste des gestes barrières contre le Covid-19, après que le Directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ait insisté sur ce point dans une vidéo postée sur son compte LinkedIn. "Il y a des nouveaux gestes, nouveaux réflexes à acquérir tous ensemble. L’aération des locaux est toute simple à faire, même pendant l’hiver, et permet tout simplement d'aérer les locaux et de réduire la quantité éventuelle de virus", a-t-il détaillé. Pour le réveillon de Noël, Philippe Amouyel conseille de laisser si possible une fenêtre ouverte de sorte qu'un filet d'air rafraichisse la pièce tout au long de la soirée, ou d'aérer au moins une fois avant, puis dès que la température grimpe trop. "En somme, il faut que l'air soit léger et que ça sente le frais. Le virus adore l'air chaud", explique-t-il.

Se faire tester dans les 72h précédant le repas

"L'astuce, c'est d'appliquer tous les gestes barrières simultanément. Si vous n'en appliquez qu'un, vous allez avoir 90% de protection. Deux, environ 95%, trois, 98%, etc." Le professeur insiste en revanche sur l'importance, en plus du respect de ces gestes barrières, de réaliser un test de dépistage "dans les 72h qui précèdent". "Environ trois personnes sur quatre sont asymptomatiques au Covid-19", rappelle-t-il. En cas de résultat positif, ne vous rendez pas au réveillon.

Charlotte Anglade