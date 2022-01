Covid-19 : quels sont les cinq traitements recommandés par l'OMS et dans quels cas ?

Ils sont désormais au nombre de cinq. La liste des traitements contre le Covid officiellement recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est en effet rallongée ce vendredi, avec l'ajout du Sotrovimab et du Baricitinib. Mais si le nombre grossit, les recommandations de l'organisation concernent seulement des cas très précis. On fait le point.

Deux traitements par anticorps de synthèse font partie des recommandations de l'OMS. D'abord le Ronapreve, autorisé en France par la Haute autorité de santé , est préconisé depuis septembre 2021 par l'agence des Nations Unies. Il l'est notamment pour "les patients avec des formes non sévères du Covid qui sont à haut risque d'hospitalisation", comme les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli, indiquait l'OMS dans un avis.

Parmi les traitements recommandés se trouvent aussi des produits destinés à bloquer l'interleukine 6 (afin d'éviter un emballement de la réponse immunitaire), et plus précisément le Tocilizumab et le Sarilumab. Ils s'adressent aux patients atteints d’une forme grave ou critique du Covid-19 et peuvent être associés à des corticoïdes, selon l'avis publié par l'OMS en juillet 2021.

Le Baricitinib, un médicament habituellement utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde et qui a rejoint la liste des recommandations de l'OMS vendredi, est préconisé pour le même profil de patients que le Tocilizumab et le Sarilumab et doit aussi être administré "en combinaison avec des corticoïdes". Chez les patients atteints d'une forme grave du virus, il "améliore les taux de survie et réduit le besoin d'être placé sous ventilation mécanique", note l'OMS.