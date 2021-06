Vaccins à ARN messager : Sanofi investit deux milliards pour rattraper son retard

Objectif ? Mettre au point une nouvelle génération de vaccins, avec au moins six "candidats" en essais cliniques d'ici à 2025. Sanofi, l'un des leaders mondiaux dans le secteur des vaccins, va créer pour cela un centre de recherche dédié aux vaccins à "ARNm", situé à Cambridge, aux États-Unis, et à Marcy-L'Étoile, près de Lyon, sur deux sites où le groupe est déjà présent, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Ce centre rassemblera 400 salariés avec des équipes dédiées à la recherche et développement, au numérique ou encore à la chimie et à la fabrication, avec des créations d'emplois à la clef.

Pour être à la hauteur de ses ambitions, le groupe va intensifier son partenariat avec Translate Bio, une biotech américaine spécialisée dans l'ARN messager, avec laquelle il collabore depuis 2018.