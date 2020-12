Covid-19 : Santé publique France évoque un "risque élevé de voir la circulation du virus augmenter"

L'organisme note ainsi que, lors de la semaine 49 (du 30 novembre au 6 décembre), "les indicateurs se maintiennent à un niveau élevé, [...] plus de 10.000 nouveaux cas étaient confirmés, en moyenne, chaque jour". Ainsi, l’évolution de l’épidémie est "préoccupante", et l’agence sanitaire avertit du "risque élevé de voir la circulation du virus à nouveau augmenter dans les prochaines semaines".

Par ailleurs, plus de la moitié des personnes testées positives la semaine dernière (53%) présentaient des symptômes, et "la moyenne d’âge des cas confirmés était de 46 ans", signe d’une circulation du virus dans toutes les tranches d’âge. Le facteur de reproduction du virus (R), qui doit être inférieur à 1 pour que l’épidémie s’atténue, est toujours sous cette valeur. Mais il est "en hausse par rapport aux estimations de la semaine précédente", avertit l’agence sanitaire. En semaine 49, selon les calculs, il était compris entre 0,81 et 0,83 (contre entre 0,58 et 0,71 la semaine précédente).

Au niveau des hospitalisations, Santé publique France rappelle que 237.755 patients ont déjà été admis à l’hôpital depuis le début de la crise sanitaire. Au 8 décembre, "25.914 cas de Covid-19 étaient hospitalisés", et "la diminution [...] observée les semaines précédentes se poursuit". 8.424 personnes sont entrées dans un service hospitalier pour une infection au Covid-19 la semaine dernière, contre 9.247 sept jours auparavant. Mais "l’évolution du taux d’hospitalisations varie selon les régions", admet l’agence sanitaire. "Il a augmenté à nouveau en Bretagne (+27%), en Bourgogne-Franche-Comté (+17%) et en Centre-Val de Loire (+12%)."