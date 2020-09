Covid-19 : se contamine-t-on vraiment en allant au restaurant ?

"C'est ridicule de dire que c'est en allant au restaurant qu'on attrape le coronavirus." Ce sont les termes utilisés par Samia Ghali, deuxième adjointe à la maire de Marseille, pour décrire la décision du gouvernement de fermer à partir de ce samedi 26 septembre les bars et restaurants de la métropole d'Aix-Marseille. L'incompréhension est la même, voire plus exacerbée encore, chez les professionnels qui s'insurgent contre une mesure décrite comme "injustifiée", si ce n'est même "contre-productive".

"Les contaminations surviennent dans le milieu privé et familial", a ainsi plaidé Franck Trouet. Selon ce porte-parole du syndicat patronal GNI, qui représente les indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, cette décision pourrait même s'avérer dangereuse. "En fermant nos établissements à 22h" - comme ce sera le cas dans toutes les villes en zone "alerte renforcée"- "on pousse nos clients à faire la fête ailleurs: les plages et bords de fleuves tant qu'il fait beau, et demain les appartements privés", avance ainsi Franck Trouet. De son côté, le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) sur la Côte d'Azur, Noël Ajoury, évoque des "foutaises"."Le virus ne circule pas plus au restaurant que dans les transports !", s'est-il insurgé.

Une colère qui s'entend, mais des affirmations qui ne sont pas tout à fait juste. De fait, si, pendant la période estivale, il était vrai que les Français s'infectaient majoritairement au sein du "milieu familial élargi" et des "événements publics et privés", le dernier bilan épidémiologique de Santé publique France montre que dans le pays, plus d'un quart des foyers de propagation du virus se trouve désormais "dans les entreprises hors établissements de santé" (26%). Derrière ce terme très large, "cinq secteurs" d'activité sont particulièrement pointés du doigt par l'agence nationale de santé publique. En tout premier lieu, loin devant tous les autres, "l'industrie alimentaire", qui compte plus de la moitié des clusters dans le monde professionnel, suivi des "transports terrestres et transport par conduites" (27%). Le domaine de la restauration n'arrive, quant à lui, qu'en troisième position (20%). En tout, seuls 70 salariés de ce secteur auraient été exposés dans ces entreprises, selon Santé publique France.