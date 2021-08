Se vacciner contre le Covid-19 est "un acte d'amour", plaide le pape

"Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19", a expliqué le souverain pontife de 84 ans dans un message vidéo (visible dans le Tweet ci-dessous) destiné à soutenir l'initiative "It's up to you", une campagne d'incitation à la vaccination aux Etats-Unis et dans d'autres pays du continent américain.