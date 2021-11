Covid-19 : selon une étude anglaise, la vaccination est sans danger pour les femmes enceintes

Peu de données existent concernant les femmes enceintes, ces dernières étant elles-mêmes exclues lors des essais cliniques qui ont finalement conduit à l’approbation des vaccins à ARN messager de Moderna et Pfizer-BioNTech. Pour arriver à ce résultat, les scientifiques anglais ont alors calculé. Au cours de la période de 8 mois entre janvier et août 2021, 355.299 femmes ont donné naissance, dont 24.759 avaient reçu au moins une dose de vaccin Covid-19 avant l'accouchement. Dans le lot, aucune femme enceinte entièrement vaccinée n'a été admise en soins attentifs en raison du coronavirus.

Selon l'étude, publiée dans The Guardian, les risques - très faibles - sont les mêmes chez les femmes vaccinées et que chez celles, non vaccinées. Dans le détail, le taux de mortinatalité observé chez les premières était d'environ 3,35 pour 1000, quand il est de 3,60 pour 1000 chez les secondes. Au cours de la même période, la proportion de femmes vaccinées donnant naissance à des bébés de faible poids de naissance (5,28 %) était similaire à la proportion de femmes non vaccinées (5,36 %). Même constat pour les naissances prématurées : le taux était de 6,51 % pour celles doublement "piquées" et de 5,99 % pour non vaccinées.

Néanmoins, pointe l'étude, celles ayant reçu les deux doses restent "beaucoup plus protégées contre les formes graves du Covid-19 que celles qui ne le sont pas", expliquent les scientifiques.