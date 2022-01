Covid-19 : seuls 3% des enfants de 5 à 11 ans ont reçu une dose du vaccin pédiatrique

Si les centres de dépistage du Covid-19 connaissent un certain succès ces dernières semaines, on ne peut pas en dire autant des lignes de vaccination destinées aux plus jeunes. Selon les données du ministère des Solidarités et de la Santé, seuls 3% des enfants de 5 à 11 ans ont reçu une dose de vaccin pédiatrique pour lutter contre le virus. En valeur absolue, cela représente 175.000 enfants.