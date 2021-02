Si l'on attrape le virus après avoir reçu la 1re dose du vaccin, faut-il se faire injecter la 2ᵉ ?

"J'ai fait un test antigénique le 12 février qui était positif le 15 février", souligne-t-il, ajoutant qu'il a réalisé un test PCR qui s'est révélé "positif fort". Dès lors, il s'interroge sur la nécessité de procéder à l'injection de la seconde dose, prévue sous peu. Un cas de figure assez particulier, mais qui pourrait être amené à se reproduire à l'avenir pour d'autres patients. Afin d'en savoir plus sur la procédure à suivre dans pareille situation, LCI a contacté la Haute autorité de santé (HAS).

Le 12 février, la HAS a rendu un avis très attendu qui a été largement relayé. Celui-ci explique que les personnes qui ont contracté le SARS-CoV-2 et dont l'infection a été confirmée par un test RT-PCR ou antigénique doivent être considérées comme protégées grâce à une immunité post-infectieuse. En conséquence, il est nécessaire d'attendre au minimum trois mois, et de préférence six mois, avant d'envisager une vaccination. La Haute autorité ajoute qu'une seule dose se révèle dans ce cas suffisante pour assurer la protection des patients.

Ces précisions sont utiles, mais qu'en est-il des personnes dans la situation d'Henri, qui n'avaient pas contracté le virus avant d'être vaccinées et qui ont eu la malchance d'être infectées entre les deux injections de vaccin ? La HAS a songé à cette hypothèse, et indique qu'elle a effectué des préconisations complémentaires à ce sujet.