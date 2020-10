Covid-19 : submergé, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône appelle à l'aide

Sur les 18 lits de réanimation, il n'y en a plus aucun de disponible. Malgré la déprogrammation des opérations non urgentes et l'ouverture de nouveaux services Covid dans la structure, le manque de places est toujours criant dans l'hôpital nord-ouest de Villefranche-sur-Saône, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Celui-ci lance un appel à l'aide.

"Si on n'a pas une aide extérieure de la région, ou extra-régionale, on se pose la question d'être amenés à faire des choix sur l'admission de patients dans le service", indique Marc Chambost, anesthésiste à l'hôpital. "Ce matin on a eu trois patients qui sont dans un état grave dans les étages et pour lesquels pour l'instant on n'a pas de solution."