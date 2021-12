Covid-19 : douleurs corporelles, sueurs nocturnes... ce que l'on sait des symptômes du variant Omicron

À mesure qu'il progresse dans le monde, le variant Omicron se dévoile un peu plus aux yeux des experts. Alors que les premiers symptômes qui lui ont été attribués étaient plus ou moins similaires à ceux des précédents variants, un signe, jusque-là relativement inhabituel, vient ainsi d'être mis au jour par les chercheurs : les sueurs nocturnes.

Outre cette possible manifestation de l'infection au Covid-19 qui semble être plus spécifique à Omicron, quatre autres symptômes ont été décrits par les scientifiques : la gorge qui gratte, les éruptions cutanées (surtout chez les enfants), les douleurs musculaires et une fatigue extrême.

Selon un rapport publié par les Centres de contrôle et de prévention des maladies américains, "la toux, la fatigue, la congestion ou l'écoulement nasal" sont les symptômes plus fréquemment signalés, soit des symptômes semblables à ceux du rhume. Des cas de fièvre, nausées, vomissements, essoufflement et diarrhée ont également été signalés, mais dans une proportion moindre.