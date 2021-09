Plus de 3000 cas de Covid pour 100.000 habitants : la Polynésie appelle à l’aide

Sandrine et Chantal se connaissent depuis une heure à peine mais elles vont partir ensemble à l’autre bout du monde. Infirmière et aide-soignante, elles se sont portées volontaires pour aider la Polynésie face au Covid. "Je me disais 'toi tu es là dans ton fauteuil, tu pourrais peut-être faire quelque chose pour ces personnes", témoigne Sandrine. "Si je n’y allais pas, c’est comme si quelque part j’abandonnais mon prochain", poursuit Chantal.

Hier soir, comme elles, près de 90 soignants ont quitté la métropole. Infirmiers, médecins, ils se sont envolés pour Papeete. Là-bas, des lits attendent des bras pour prendre en charge des patients comme vous pouvez le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

"On a vraiment besoin d’aide. On aurait besoin d’ouvrir au moins 20 lits de réanimation supplémentaire, on a réussi à pousser des murs, à rouvrir des lits mais on a un taux d’occupation de 100% de nos lits une fois qu’on en ouvre de nouveaux et ça, depuis cinq semaines", assure le docteur Laure Baudoin, cheffe du département d’anesthésie-réanimation au centre hospitalier de la Polynésie française.