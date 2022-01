Covid-19 : les médecins ne peuvent-ils prescrire "que du Doliprane" aux malades ?

Cet amendement ne figure pas dans les textes discutés sur le site de l'Assemblée nationale. Et pour cause, la cheffe du Rassemblement national indique qu'il a été "rejeté comme étant un cavalier législatif". Pour rappel, on appelle "cavalier législatif" un amendement dépourvu de lien avec le texte de loi examiné. Il apparait en effet sur le site de la chambre basse qu'un amendement déposé par Marine Le Pen a bel et bien été déclaré "irrecevable (…) en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale". S'il est impossible de savoir ce qu'il contenait avec exactitude, l'entourage de Marine Le Pen assure au service politique de TF1/LCI qu'il réclamait "qu'on restitue aux médecins la liberté de prescription".

Voilà pour la forme, mais quid du fond ? Cette idée selon laquelle "les médecins ne peuvent plus prescrire", Jacques Battistoni l'a trop souvent entendue. Après de LCI.fr, le président du syndicat MG France confie qu'elle n'est "pas anodine". "On l'entend chez tous ceux qui voudraient prescrire de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine", regrette-t-il. Deux traitements qui sont, de fait, non prescrits à un patient atteint du Covid-19 en France tout simplement parce que ni l'un, ni l'autre, n'ont fait leur preuve pour lutter contre cette maladie.