Covid-19 : faute de candidats, l'essai sur le clofoctol cherche des patients aux Antilles

Essai clinique cherche volontaires. La campagne de recrutement lancée par l'Institut Pasteur de Lille (IPL) pour mesurer l'efficacité du clofoctol contre le Covid-19 est momentanément à l'arrêt. L'objectif des chercheurs était de recruter des patients non vaccinés, de plus de 50 ans et testé positifs ou symptomatiques. En un mois, l'IPL a trouvé sept volontaires sur un total de 346 espérés en trois phases (38, 100 et 346), rapporte La Voix du Nord, jeudi 14 octobre. Face à cette participation insuffisante, l'essai va être transposé aux Antilles, où la vaccination est plus faible et le taux de positivité plus élevé.

Labellisé "Priorité Nationale de Recherche" depuis le 6 avril 2021, cet essai clinique est une étude de phase "adaptative, menée en ambulatoire, randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle, visant à évaluer la sécurité d'emploi, la tolérance et l'efficacité du clofoctol (...) chez des patients atteints de la Covid-19 symptomatique au stade précoce". Le clofoctol empêcherait la réplication du virus, selon les premières observations réalisées in vitro, en culture de cellule, puis in vivo chez la souris.