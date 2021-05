Covid-19 : trois choses à savoir sur le vaccin de Sinovac, examiné par l'Union européenne

Développé et autorisé par la Chine depuis février, le vaccin de Sinovac n'est pas utilisé dans une multitude de pays. Contrairement à AstraZeneca (utilisé dans plus de 156 territoires) ou à Pfizer/BioNTech (au moins 92), ce vaccin n'est, à ce jour, administré que dans une vingtaine d'États.

S'il n'a pas encore été homologué par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le vaccin de Sinovac a d'ores et déjà reçu les louanges de l'instance. Fin mars, des experts de l'OMS ont indiqué que ce vaccin, comme celui développé par un autre laboratoire chinois, Sinopharm, avait "démontré sa sûreté et sa bonne efficacité contre le Covid-19 lorsque le malade présente des symptômes". Toutefois, l'organisation n'a pas encore délivré son homologation d'urgence car "il manque des données [...] en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes souffrant d'autres maladies". En sus, une étude brésilienne faisait état d'une efficacité d'un peu plus de 50%