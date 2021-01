"Vous êtes prévenus qu'un tsunami arrive" : le Pr Annane appelle à des mesures plus strictes

À travers ces mots très forts, le professeur Djillali Annane tire la sonnette d'alarme. "On essaie d'alerter sur ce qui se passe, du risque que celle-ci devienne vraiment incontrôlable", explique-t-il. Un message d'inquiétude directement adressé à l'Élysée. Ces derniers jours, l'exécutif semble vouloir attendre avant de mettre le pays sous cloche. Le mot d'ordre d'Emmanuel Macron : tirer le bilan du couvre-feu à 18h instauré le 16 janvier avant de trancher sur un troisième confinement.

Mais de nombreux médecins ne comprennent pas cette temporisation. Lundi 25 janvier, le maire LR de La Garenne-Colombes et chef de service aux urgences de l'Hôpital Georges Pompidou Philippe Juvin avait appelé à un troisième confinement au plus vite. "Plus on tarde plus ce sera long et difficile", avait-il indiqué. Deux jours plus tard, le professeur Djillali Annane reste sur cette même ligne et utilise une autre métaphore : "Vous êtes prévenus qu'un tsunami arrive sur la plage et vous décidez de laisser les gens sur cette plage au motif qu'il fait encore beau." Selon le chef du service réanimation, le confinement est actuellement "la seule mesure crédible".