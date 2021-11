3e dose de vaccin : calendrier, public concerné, prise de rendez-vous... tout savoir sur la campagne de rappel contre le Covid-19

CAMPAGNE VACCINALE - Publics concernés, délais, rendez-vous... Tour d'horizon de la façon dont s'organise l'administration des troisièmes doses de vaccin contre le Covid-19.

Certains y ont déjà accès, d'autres pourront en bénéficier en décembre, tandis qu'aucune décision n'a encore été prise pour les plus jeunes. Près de deux mois après le lancement de la campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19, on fait le point sur les publics concernés et les différentes modalités d'accès à cette troisième dose.

Qui peut déjà en bénéficier ?

Plusieurs publics sont déjà éligibles à la troisième dose de vaccin. C'est notamment le cas des personnes âgées de 65 ans et plus, des résidents des Ehpad, des personnes "à très haut risque de forme grave" de la maladie ou "présentant des comorbidités" qui peuvent augmenter le risque de formes sévères du Covid. Les personnes "sévèrement immunodéprimées", qui ont déjà reçu trois doses de vaccin, peuvent aussi recevoir un quatrième rappel. Quant aux personnes ayant bénéficié du vaccin unidose Janssen, une deuxième dose avec l'un des vaccins à ARN messager, Pfizer ou Moderna, est possible quatre semaines après avoir reçu le vaccin initial. Les professionnels au contact de personnes fragiles, comme les personnels de santé, les aides à domicile, ou encore les pompiers sont aussi éligibles à la troisième dose depuis le 6 octobre. Idem pour les proches de personnes immunodéprimées, âgés de plus de 18 ans.

Et les autres ?

Les 50-64 ans seront bientôt concernés. À l'occasion de sa dernière allocution datée du 9 novembre, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la campagne vaccinale de rappel pour cette tranche d'âge à partir du début du mois de décembre.

L’élargissement du rappel aux moins de 50 ans sera étudié prochainement - Olivier Véran

Si aucune décision officielle n'a encore été prise pour les autres catégories de la population, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé ce vendredi l'administration d'une troisième dose de vaccin pour toutes les personnes âgées de plus de 40 ans. La HAS a notamment pris l'exemple d'Israël, où cette dose de rappel "confère d’excellents niveaux de protection contre l’infection par SARS-CoV-2, y compris chez les personnes âgées de moins de 60 ans" en assurant avoir observé une "diminution du risque de survenue d’infections, de formes sévères, d'hospitalisations et de décès chez les personnes de 40 ans et plus ayant bénéficié d’une dose de rappel, comparativement à celles qui n’en ont pas bénéficié". Emmanuel Macron a déclaré vendredi ne pas être "étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes qui ont été vaccinés" et le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré sur Twitter que "l’élargissement du rappel aux moins de 50 ans sera étudié prochainement."

En vidéo Vers un rappel pour tous ? "C'est le sens de l'histoire", affirme Emmanuel Macron

De leur côté, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français et le Groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse ont appelé mardi à l'ouverture d'une campagne de rappel destinée aux femmes enceintes en raison, notamment, de leur "vulnérabilité".

La troisième dose bientôt généralisée ?

Alors que les États-Unis ont autorisé vendredi l'accès à une troisième dose à toutes les personnes de plus de 18 ans vaccinées depuis 6 mois, la question commence à se poser en France. Sur LCI, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a déclaré mercredi qu'on "sera amenés très probablement à aller vers une troisième dose" de vaccin "en population générale". Interrogé à ce sujet sur Europe 1, le Pr Alain Fischer, a, lui, indiqué que "sans doute viendra le moment du rappel, chaque chose en son temps", la troisième dose pour toute la population étant "très probable".

Quand et où prendre rendez-vous ?

Les plus de 65 ans et les 50-64 ans peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième injection si cela fait plus de six mois qu'ils ont reçu leur deuxième dose. Plus de 3 millions de Français seront dans ce cas en décembre. Cette troisième dose, Pfizer ou Moderna (uniquement pour les plus de 30 ans), peut être administrée chez un médecin, un pharmacien, auprès d'un infirmier, d'une sage-femme ou dans un centre de vaccination. Des rendez-vous sont disponibles en ligne sur les sites sante.fr ou encore doctolib.fr.

Le rappel est-il obligatoire ?

L'injection d'une troisième dose de vaccin, comme toute autre dose, n'est pas obligatoire. Cependant, les personnes de plus de 65 ans et celles vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir reçu cette dose de rappel le 15 décembre pour que leur pass sanitaire reste valide. Sans cette dose, les personnes concernées devront avoir le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique réalisé dans les dernières 72 heures pour entrer dans certains lieux publics. Aucune indication n'a pour l'instant été donnée pour les plus de 50 ans qui pourront avoir accès à leur troisième dose en décembre.

