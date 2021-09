Troisième dose : pourquoi la campagne accuse-t-elle une semaine de retard dans les Ehpad ?

Selon le ministère, ce retard d'une semaine s'explique "principalement par le temps nécessaire pour recueillir le consentement des résidents, informer les familles et organiser en pratique les opérations de vaccination". Toutefois, Jean Castex se montre rassurant. "La campagne progresse", fait valoir le chef du gouvernement dans les colonnes des Échos . "Ce rappel vaccinal est très important si nous voulons maintenir notre bouclier vaccinal", qui concerne, six mois après la dernière injection, "toutes les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes d'une pathologie grave."

En revanche, même au bout de cinq semaines de campagne, "nous n'atteindrons pas la cible de 100% d'Ehpad ayant passé ou reçu commande", tempère le ministère de la Santé. La raison ? Certains résidents n'ont pas reçu leur dernière dose il y a plus de six mois, et ne sont donc pas (encore) éligibles. Cependant, aucune autre "difficulté susceptible d'entraîner un report ou un renoncement au rappel vaccinal des résidents" n'a été constatée par les autorités.

À ce jour, plus d'un million personnes ont d'ores et déjà reçu leur dose de rappel dans le pays, dont plus de 158.000 dans les Ehpad. Et ce, malgré les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé. L'instance planétaire, qui a installé lundi son centre de formation à Lyon, juge en effet que les doses produites devraient plutôt contribuer à améliorer la couverture vaccinale des pays pauvres, sous-dotés. La campagne de rappel a pourtant démarré dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, où le président Joe Biden a, à son tour, reçu sa troisième dose.