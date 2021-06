Covid-19 : un adulte sur deux a reçu sa première dose de vaccin en France

CRISE SANITAIRE - La France a franchi ce mercredi le seuil symbolique des 50% de primo-vaccinés parmi sa population majeure. Plus d'un adulte sur cinq a également reçu ses deux doses.

Un nouveau seuil est franchi. Selon Emmanuel Macron, qui a devancé de quelques instants la publication des données du ministère de la Santé, la France a désormais passé le cap des 50% d'adultes vaccinés (au moins une dose). Dans le détail, plus de 26,5 millions de personnes ont reçu une première injection dans le pays, dont 10 millions au mois de mai. Ce qui représente un peu plus de la moitié de la population majeure, et près de 40% de la population totale. Concernant la deuxième dose, la France a dépassé mardi la barre des 11 millions de deuxièmes injections, soit près de 22% des adultes.

Les taux de vaccination varient grandement en fonction des tranches d'âge. Ainsi, selon les données du ministère de la Santé relayées par Vaccin Tracker, 81,3% des plus de 75 ans sont vaccinés (au moins une dose). Au 31 mai, ce taux s'élevait à 79,9% pour les 65-74 ans, et 62,1% pour les 50-64 ans. Un tiers des 30-49 ans ont également reçu leur première injection, et moins d'un quart pour les 18-29 ans.

10 millions de rendez-vous réservés en juin

Depuis lundi, l'ensemble des personnes de plus de 18 ans sont devenues éligibles à la vaccination. Le président de la République a lui-même été vacciné, invitant les Français à faire de même. Selon les prévisions de Doctolib, la principale plateforme de prise de rendez-vous, 30 millions de Français auront reçu leur première dose de vaccin le 13 juin, soit deux jours plus tôt que l'objectif initial du gouvernement. Et la moitié de la population (mineurs compris) devrait être vaccinée le 29 juin prochain.

À ce jour, le groupe estime que près de 10 millions de rendez-vous ont d'ores et déjà été réservés au mois de juin, dont 2,3 millions de créneaux pour une première dose. 73% de ces réservations concernent des adultes de moins de 50 ans. Parmi les doses déjà administrées, le vaccin de Pfizer reste le plus demandé. Selon les données du ministère de la Santé, 94% des doses de Pfizer reçues ont été injectées, contre 83% pour Moderna et 62% pour AstraZeneca.

Idèr Nabili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.