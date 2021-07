Covid-19 : un cluster détecté à l’école de police de Nîmes ?

Un cluster est redouté à Nîmes. L'origine est une possible contamination d'un élève de l'école nationale de police de Nîmes, en présence de cinq autres élèves dépistés positifs à ce jour. Aussitôt, 1.400 autres personnes (élèves et personnels présents sur place) devront être prochainement testées. 569 l'ont déjà été et aucun cas ne s'est révélé positif. Mais les dépistage se poursuivent, a fait avoir l'Agence Régionale de Santé Occitanie et le cabinet de la préfète, dans un communiqué commun mardi.