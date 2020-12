Covid-19 : vers un couvre-feu à 18h dans les départements les plus touchés

Dans ce contexte, le Conseil scientifique a rendu une nouvelle note au gouvernement dans laquelle il anticipe "un risque non nul de reprise incontrôlée de l’épidémie en janvier 2021". Il préconise alors trois types de scénarios à appliquer : agir immédiatement en prévention, attendre début janvier pour plus de visibilité sur l’impact des fêtes de fin d’année, ou bien attendre courant janvier pour "limiter les effets d’une reprise de l’épidémie".

C’est après les fêtes de fin d’année que l’exécutif entend serrer la vis encore un peu plus. Face à des indicateurs au rouge dans quatre régions de l’est de la France (Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur), le gouvernement envisage aujourd’hui des mesures territorialisées -comme ça a pu être le cas à l’automne, avec l’instauration de couvre-feux dans seulement quelques villes au début.

À l’issue d’un conseil de défense sanitaire, qui s’est tenu pendant près de 4 heures ce mardi 29 décembre, le gouvernement a décidé d’opter pour la deuxième option. Un reconfinement national est pour le moment exclu des hypothèses visant à freiner l’épidémie et aucune nouvelle restriction n’est prévue pour les derniers jours de l’année, a indiqué Matignon. Mais ce sont 20 départements de l’Est, qui présentent un taux d’incidence particulièrement élevé, qui devront être soumis à un couvre-feu élargi à 18h dès le 2 janvier. La décision sera prise officiellement la veille, au 1er janvier, après concertations des préfets et des élus locaux, selon Matignon.

La rentrée des classes, elle, se déroulera comme prévu le 4 janvier prochain, a confirmé Matignon. Le retour très progressif dans les entreprises, devant être étudié par le ministère du Travail le 7 janvier, ne devrait pas non plus être remis en cause. Tout comme la reprise des cours en présentiel pour les étudiants, l’assouplissement du télétravail est considéré par Matignon comme une mesure de "santé publique".

Le cas des cinémas, théâtres et musées, dont la réouverture prévue le 15 décembre a déjà été reportée par le gouvernement, sera bien étudié de nouveau le 7 janvier prochain. En effet, une clause de revoyure a été fixée par le ministère de la Culture à la lumière d'indicateurs plus récents et de l’impact des fêtes sur l’épidémie. Pour l'heure, la date théorique de réouverture des restaurants et salles de sport est maintenue au 20 janvier.