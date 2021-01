Covid-19 : un masque spécial pour sauver les salles de sport ?

La ministre a mentionné les recherches menées par Décathlon, en lien avec l'UCS, pour mettre au point un prototype qui trouve "une adéquation entre la respirabilité et la protection nécessaire". L'engagement du gouvernement dans ce dossier consiste en "un investissement financier pour que l'Afnor puisse mettre au point cette norme", plus rapidement que la pratique habituelle. L'objectif est de permettre la réouverture de nombreuses infrastructures sportives, renvoyée aux calendes grecques au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie.

La ministre ne s'est pas engagée sur un calendrier ni sur la réouverture des salles de sport, se contentant de rappeler que "le sport est une activité essentielle pour la santé des Français".

Seule la pratique du sport en extérieur est théoriquement autorisée actuellement... mais réduite à néant le soir en raison du couvre-feu généralisé à 18h. Gymnases et piscines sont fermés depuis fin octobre aux adultes, et aux mineurs depuis la semaine dernière, après une très brève reprise fin novembre pour l'extérieur et le 15 décembre en intérieur. Au total, les salles de sport auront, elles, été fermées plus de six mois en 2020.