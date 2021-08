Covid-19 : un quart des formes graves lié à une anomalie génétique ou immunologique

C'est ce à quoi concluent deux études issues d'une collaboration internationale et tout juste publiées dans la revue Science Immunology après des mois de travaux approfondis et des tests affinés sur la question.

Les scientifiques ont par ailleurs observé que les malades concernés possédaient des auto-anticorps conduisant à bloquer l'effet protecteur de la protéine IFN1. Cet autre cas de figure serait, lui, responsable de 15 à 20% des formes graves. Or, ce que soulignent en outre les scientifiques c'est qu'avec l'âge la quantité de ces auto-anticorps augmente, à raison de 0,2 à 0,5% avant 65 ans, d'environ 4% entre 70 et 79 ans et d'environ 7% entre 80 et 85 ans. De quoi expliquer, pourquoi l'âge se révèle être depuis l'appariation du Covid-19 un facteur aggravant de la maladie.

"Il est vrai que la sensibilité individuelle est certainement un paramètre important", a commenté ce vendredi sur LCI l’épidémiologiste suisse Didier Pittet, avant de nuancer. "Il n'en reste pas moins que ce virus est extrêmement contagieux, qu'il se propage extrêmement facilement et que cette tendance à générer de nouveaux variants a une raison pour ce virus : sa survie", a-t-il insisté. Or, estime-t-il, "plus nous prendrons de temps à limiter la propagation plus nous courrons les chances de nouveaux variants qui seront encore plus résistants ou échapperont encore mieux à notre immunité". Et de conclure : "Ces données génétiques sont donc importantes mais elles ne nous permettent pas d'instaurer des degrés différents de prévention par rapport au risque d'acquérir la maladie".