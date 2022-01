A l'hôpital, un quart des patients positifs au Covid-19 ont été admis pour un autre motif

Avant l'épidémie, environ une personne sur six résidant en France était hospitalisée chaque année. Entre les chutes de ski, les accidents de la route ou les fêtes de fin d'année trop arrosées, il n'est donc pas absurde d'imaginer que, parmi les personnes admises dans les établissements de santé en ce début d'année, un certain nombre soit positives au Covid-19. Mais dans quelle proportion ? Ce jeudi 20 janvier, Santé Publique France a tenu à répondre à cette question.

Dans ce que l'agence sanitaire a baptisé son "focus de la semaine", elle indique que parmi l'ensemble des patients positifs au Covid-19 et hospitalisés entre le 10 et le 16 janvier, 26% étaient admis pour un autre motif que le virus. Un quart d'entre eux étaient donc à l'hôpital "avec" le Covid-19 et non pas "à cause" de la maladie.

Une proportion qui diffère selon les âges. Et augmente notamment chez les plus jeunes, chez qui le variant Omicron circule massivement sans provoquer de formes graves. Ainsi, près de la moitié (46%) des Français âgés entre 20 et 39 ans et hospitalisés la deuxième semaine de janvier l'étaient "avec" le virus et non pas "à cause".