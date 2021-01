"Une accélération du processus est nécessaire" : Anne Hidalgo demande au gouvernement plus de vaccins

Concernant le plan de vaccination à Paris, qui démarre le 18 janvier prochain, l’élue a indiqué l’ouverture de 19 centres pour les plus de 75 ans, insistant sur le fait que "chaque arrondissement disposera d'un centre". "Les plus peuplés, à savoir les 13e, 15e et 19e, en disposeront d'un second. Puis, d'ici début février, cinq autres centres ouvriront. Ce qui permettra à des arrondissements à forte population, comme le 17e, de compter eux aussi sur un second centre", a-t-elle ajouté.

Concernant la situation sanitaire à Paris, Anne Hidalgo s’est dite inquiète, "par rapport aux capacités des hôpitaux à répondre à l'afflux de malades" et "par rapport aux variants très contaminants du virus", et malgré le grand nombre de tests, notamment antigéniques, effectués pour détecter chaque malade du Covid-19 rapidement. "C'est une véritable course contre la montre : c'est pour cela qu'il faut vacciner le plus vite possible, le maximum de personnes possible", a-t-elle averti.