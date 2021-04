Covid-19 : une campagne encourage les Français à parler de leurs problèmes psy

L'objectif de cette campagne est aussi de rappeler l'existence d'aides par téléphone et internet, trop peu connues. À commencer par le numéro vert 0 800 130 000, créé par le gouvernement pour répondre à toutes les questions liées au Covid, et qui donne accès à un service de soutien psychologique, ce que seulement 17% des personnes interrogées savent. Les messages destinés aux 18-25 ans renvoient plus spécifiquement sur Fil Santé Jeunes, qui offre une écoute gratuite et anonyme par téléphone (0800 235 236) et par chat. Enfin, la campagne dirige également vers le site Psycom.org, qui propose "une information fiable, accessible et indépendante (...) sur la santé mentale et les troubles psychiques ainsi que des contenus spécifiques sur la santé mentale et la Covid-19".