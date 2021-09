Une épidémie terminée car le R0 est inférieur à 1 ? Gare aux messages trompeurs

Malgré quelques inquiétudes liées à la rentrée scolaire, la situation sanitaire s'améliore en métropole, avec un nombre de cas qui suit une tendance baissière depuis la mi-août. De quoi entrevoir le bout du tunnel et envisager le fin du Covid-19 ? Des internautes le croient, et n'hésitent pas à clamer que l'épidémie est désormais terminée.

Le franchissement d'un seuil d'acceptabilité, correspondant à une forme de banalisation du virus dans nos vies et à une intégration à notre quotidien peut aussi être avancé. Des historiens interrogés par le New York Times ont expliqué que par le passé, les fins d'épidémies se sont généralement révélées assez "floues", et furent le plus souvent le résultats de "processus sociopolitiques". Se focaliser sur des indicateurs médicaux n'est donc pas suffisant.

En vérité, il n'existe pas de définition exacte pour se représenter la fin d'une épidémie. En suivant des critères médicaux, on peut s'attacher à la diminution notable et continue des nouveaux cas et des décès, mais il convient de prendre également en considération des aspects plus sociaux.

Le R0, ou taux de reproduction du virus, signifie lorsqu'il passe en dessous de 1 qu'une personne infectée en contaminera en moyenne moins d’une autre. Ainsi ce seuil de 1 constitue un repère important : lorsque l'on passe en dessous, cela correspond à un recul de l'épidémie. Au 3 septembre, ce R0 est de 0,84 et poursuit une baisse observée depuis déjà plus de deux semaines. Une dynamique positive sur le plan de la santé publique, mais qui ne veut pour autant pas dire que l'épidémie est achevée.

Interrogé par RMC il y a quelques jours, le Pr Gilbert Deray jugeait la pandémie "pas du tout terminée au niveau mondial". Le médecin, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a estimé que "tant que les pays pauvres ne seront pas vaccinés on ne viendra pas à bout de l'épidémie". Les flux de population à travers le monde peuvent en effet contribuer à une large circulation des virus : l'émergence du Covid-19 début 2019 l'a prouvé, et ce malgré une transmissibilité moindre à l'époque. Lorsque l'on observe les taux de vaccination à travers le monde, on constate le retard encore très important de multiples pays (les plus pauvres généralement), avec un réservoir conséquent de personnes encore susceptibles de se voir infectées.

Biologiste et directeur de recherches au CNRS, François Renaud soulignait dès mars 2020 que les dynamiques observées via les chiffres devaient toujours se voir analysées avec une certaine prudence. "Même arrêtée, une épidémie peut très bien repartir", lançait-il, "on arrête l'incendie, mais il reste les braises et quelqu'un ou quelque chose peut venir souffler dessus et faire repartir le feu". Si le R0 est inférieur à 1 aujourd'hui, il convient donc de ne pas crier victoire trop vite ni de décréter la fin du Covid-19. Une position d'autant plus mesurée alors que la France a fait face à quatre vagues successives, signe que des courbes descendantes peuvent évoluer rapidement - à la faveur de variants ou de changements de saisons - et rebattre largement les cartes.