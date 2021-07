Covid-19 : une étude remet-elle en cause la balance bénéfice-risque de la vaccination pour les enfants ?

"Les chiffres parlent d'eux-mêmes", certes, mais on peut aussi leur faire dire n'importe quoi. À l'instar de deux professeurs d'Université, dans des travaux sur la balance bénéfice-risque de la vaccination chez les enfants. Selon leurs modélisations, si cette balance est "favorable" chez les plus de 65 ans "au regard de la létalité du Covid-19", elle serait "clairement très défavorable" pour les moins de 18 ans. D'après leurs conclusions, "la létalité du vaccin est 200 fois plus grande" que celle du virus "chez les 12-17 ans et plus de 230 fois plus grande pour les enfants âgés de moins de 12 ans". Seulement, la méthodologie pour arriver à ces observations est trompeuse, et les conclusions fausses.