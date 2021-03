États-Unis : une femme vaccinée donne naissance à un bébé immunisé

Ainsi, la question se pose : l'immunité contre le coronavirus serait-elle héréditaire ? Pour y répondre, les deux scientifiques ont analysé le cordon ombilical de cette maman. Ses anticorps "détectés au moment de l'accouchement" auraient été transmis au bébé via le placenta, offrant alors une immunité au nouveau-né. "Il existe un potentiel de protection et de réduction du risque d'infection lié au Sars-CoV-2 grâce à la vaccination maternelle", affirme Paul Gilbert.

Nonobstant, les deux médecins indiquent que cette hypothèse doit encore être validée par des pairs et que des recherches complémentaires doivent être effectuées, notamment en ce qui concerne le caractère protecteur de ces anticorps. "D'autres études doivent déterminer combien de temps durera cette protection. Ils doivent déterminer à quel niveau de protection ou combien d'anticorps un bébé doit-il avoir en circulation pour lui donner une protection", souligne Chad Rudnick.

"Nous exhortons d'autres chercheurs à créer des registres de grossesse et d'allaitement, et à mener des études d'efficacité et de sécurité des vaccins Covid-19 chez les femmes enceintes ou allaitant leur enfant", précise-t-il."Il s'agit d'un petit cas dans ce que seront des milliers et des milliers de bébés nés de mères qui ont été vaccinées au cours des prochains mois."