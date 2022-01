Covid-19 : une population similaire en Thaïlande mais 5 fois moins de décès : peut-on comparer ce pays à la France ? Malgré des taux de vaccination plus faibles, la Thaïlande présente un nombre de décès réduit au regard de sa population totale. − JACK TAYLOR / AFP

PROFILS SINGULIERS - S'il est tentant de comparer les données relatives à la situation sanitaire d'un pays à l'autre, l'exemple de la Thaïlande, mis en avant par Juliette Binoche, nous incite à la prudence. De multiples différences compliquent en effet tout parallèle.

Face à une épidémie encore pleine de mystères et qui s'est étendue à travers le monde entier depuis deux ans, il est tentant de chercher à l'étranger des solutions aux problèmes rencontrés en France. A-t-on réussi hors de nos frontières à trouver un traitement efficace ? Parvient-on ici ou là à réduire drastiquement les contaminations ?

De retour de Thaïlande, où elle tourne un documentaire sur l'émergence des pandémies, Juliette Binoche a livré une interview au Journal du dimanche. Au cours de son voyage, elle s'est notamment penchée sur un aspect peu discuté : le rôle joué par la qualité du microbiote par celui de l'alimentation. L'artiste estime qu'il est "intéressant de comparer nos deux pays" puisqu'à "population quasi égale", il y a eu "moins de 22.000 morts du Covid en Thaïlande, contre 125.000 en France". Si ces chiffres interrogent, il convient de rester prudent face aux différences majeures entre les pays, qui constituent autant d'obstacles aux comparaisons.

Une pyramide des âges qui varie

Lorsque l'on souhaite comparer la situation sanitaire française à celle d'un pays étranger, il est important de garder à l'esprit que de multiples facteurs peuvent intervenir et avoir un impact sur les indicateurs épidémiologiques. Dans le cas du Covid, nous savons par exemple que l'âge constitue un facteur déterminant, les séniors étant plus vulnérables en cas de contamination. En se penchant sur la démographie de la Thaïlande, on constate que l'âge médian est inférieur à celui de la France (37 ans environ, contre 41 dans l'Hexagone). Mais surtout, on voit que malgré une population très légèrement supérieure (2 millions de citoyens supplémentaires en Thaïlande), on recense en France une proportion nettement plus importante de personnes âgées de plus de 70 ans : 10,4 millions, contre "seulement" 6,1 millions". Outre leur structuration démographique, les deux pays présentent des climats très différents. Or, comme le soulignait à LCI mi-novembre le virologue Bruno Lina, on sait que les conditions optimales pour une diffusion du virus "sont plutôt observées avec une température par trop froide ni trop chaude, aux alentours des 10-12 degrés. Ainsi qu'avec un niveau d'humidité significatif." Si l'humidité est particulièrement présente en Thaïlande, il est rare que le thermomètre descende sous les 15 degrés dans une large partie du pays.

Parmi les autres facteurs à ne pas négliger, on pourrait aussi mentionner les flux de population. Rien qu'en ce qui concerne le tourisme par exemple, France et Thaïlande sont difficilement comparables. Plus de 80 millions de visiteurs se rendent en moyenne chaque année dans l'Hexagone, soit environ le double de ceux qui découvrent la Thaïlande. Une attractivité qui induit des déplacements massifs et peut conduire à renforcer la circulation d'agents pathogènes. Comme l'a souligné dans un article outre-Manche le Guardian, des facteurs tels que l'obésité sont également à creuser. Il s'agit d'une piste d'explication possible au faible nombre de décès enregistré par Bangkok. Seul 8,5% de la population souffre en effet d'obésité, presque trois fois moins qu'en France si l'on se fie aux données de l'OMS. En parcourant plus en détails la liste des comorbidités aggravant les cas de Covid, nul doute que d'autres disparités apparaîtraient entre les deux pays.

Des politiques sanitaires qui divergent

En marge de ces caractéristiques "structurelles", la comparaison entre la situation sanitaire des pays implique de prendre en compte les mesures prises par les pouvoirs en place pour contenir la multiplication des cas et des décès. À ce titre, la Thaïlande n'a rouvert ses frontières que récemment, en novembre 2021. Durant près de 18 mois, les voyageurs étrangers (touristes en particulier) étaient tenu à leur arrivée dans le pays d'observer une stricte quarantaine de 15 jours. Et ce dans des établissements spécialement dédiés, disposant d'agréments délivrés par les autorités. De quoi restreindre massivement les entrées sur le territoire. Cela compense sans doute en partie une vaccination plus faible de la population, de l'ordre de 65%. En parallèle, le masque a été très largement imposé, bien que cet accessoire n'a pas attendu la pandémie pour être utilisé en Thaïlande, à l'instar d'autres pays asiatiques. Les contacts physiques, c'est culturel, sont quant à eux peu courants. Et réservés à la famille : la bise ou le serrages de main ne font pas partie des habitudes des Thaïlandais. En cas de test positif enfin, la prise en charge ne se faisait pas attendre : "Toute personne confirmée infectée par le virus était hospitalisée, même si elle était asymptomatique ou ne présentait que des symptômes bénins", rapporte le Guardian. Si le pays n'a pas connu les confinements massifs observés en Europe, il a accru sa vigilance à plusieurs reprises, décidant de mesures locales lorsque des recrudescences de cas étaient observées. C'est d'ailleurs le cas ces derniers jours. Le magazine National Geographic, qui s'est penché sur l'approche thaïlandaise en juin 2020, indiquait que faute de pouvoir dépister massivement, les autorités ont plutôt opté pour une stratégie de suivi des cas contacts. "Il existe plus de 1000 équipes épidémiologiques qui enquêtent sur les cas et les surveillent. Cela semble bien fonctionner, d'autant plus que le traçage a été initié tôt", rapportait le site. Et de noter que Bangkok a réagi très rapidement lorsque l'épidémie a été déclarée en Chine. Des contrôles ont été diligentés aux frontières en l'espace de quelques jours, avant que ne soient imposées les quarantaines réduisant la propagation de cas en provenance de visiteurs venus de l'étranger. En résumé, il est donc important de garder à l'esprit que les seuls chiffres relatifs aux décès ne peuvent se suffire à eux-mêmes lorsque l'on entend comparer la gestion sanitaire de deux pays. En particulier lorsque ces derniers affichent des différences majeures sur le plan démographique, climatique, ou bien encore dans leur approche politique et sociale des questions sanitaires.

