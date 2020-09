Covid-19 : une start-up nantaise sur la piste d'un vaccin innovant

Éduquer des cellules, en modifiant leurs caractéristiques génétiques, pour en faire des agents tueurs de Covid-19. C’est l’une des pistes de traitements les plus prometteuses parmi les 170 essais en cours dans le monde. On la doit à une jeune pousse française, Ose Immunotherapeutics. Spécialiste des biotechnologies, la start-up, basée à Nantes, a lancé cet été les premiers essais d’une méthode pour le moins innovante : plutôt que de travailler sur les anticorps, comme la plupart des autres laboratoires, elle se concentre sur un type de globule blanc très particulier, les lymphocytes T "à mémoire".

Ces cellules qui peuplent notre organisme ont l’avantage d’offrir une réaction immunitaire plus rapide et surtout plus durable. "Lorsque l'organisme se défend contre un agent pathogène, il subsiste une mémoire immunologique, générée notamment avec les lymphocytes T. Et dès qu’ils vont rencontrer à nouveau le virus, ils vont s'activer", explique Vanessa Gauttier, immunologiste au sein du laboratoire Ose Immunotherapeutics.