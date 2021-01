"Une triste nouvelle" : l’institut Pasteur s’explique sur l’abandon de son projet de vaccin

Passé la déception, Christophe d'Enfert préfère se tourner vers l'avenir : "La recherche est un parcours avec des échecs, pas uniquement des succès. On va essayer de comprendre pourquoi ce candidat vaccin ne marchait pas et si on peut trouver des remèdes à cet échec." Il assure d'ailleurs que l'institut poursuit ses travaux sur d'autres projets de vaccin contre le coronavirus, à un stade toutefois préliminaire. "On a deux autres candidats vaccins en cours de développement. Le premier se base sur un vecteur antiviral qui pourra être utilisé en vaccination intra-nasal, ce qui est assez original. L'autre, un vaccin ADN, qu'on pourrait éventuellement réorienter vers une vaccination ARN."