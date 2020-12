Le président de l'Assemblée de Corse veut rendre obligatoire la présentation d'un test négatif pour entrer sur l'île de Beauté

Faudra-t-il montrer patte blanche pour passer les fêtes de fin d'années en Corse ? Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a réclamé ce dimanche un contrôle plus strict des tests Covid désormais obligatoires au départ des liaisons aériennes et maritimes pour venir sur l'île de Beauté, entre le 19 décembre et le 8 janvier inclus. Il estime insuffisante la simple déclaration sur l'honneur exigée.

La veille, le préfet de Corse et la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) avaient annoncé l'obligation pour les personnes désirant se rendre sur l'île de Beauté pendant les vacances de fin d'année de passer un test PCR ou antigénique 72 heures avant d'embarquer pour toute personne de plus de 11 ans. La mesure était réclamée depuis le printemps par le conseil exécutif de Corse et la majorité territoriale nationaliste. Elle était jusque-là seulement en vigueur pour les voyageurs maritimes à destination ou en provenance d'Italie et pour les passagers arrivant de pays identifiés comme zones de circulation à risque du Covid-19.