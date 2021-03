Olivier Véran espère reprendre la vaccination avec AstraZeneca "au plus vite" et veut rassurer les vaccinés

L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé qu'elle examinerait mardi "en détail les informations" sur les craintes liées à quelques cas de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, sans lien avéré avec l'injection, avant une "réunion extraordinaire" jeudi, tout en réaffirmant que les avantages de ce vaccin étaient supérieurs aux risques.

"Nous attendons je l'espère pour jeudi après-midi une forme de verdict de la part de la communauté scientifique européenne nous permettant, je le souhaite encore une fois ardemment, de pouvoir reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca"", a-t-il ajouté. Et de poursuivre : "On ne confond pas vitesse et précipitation (...) on prend le temps lorsqu'il y a des questions qui se posent de dire on suspend, on fait un pas de côté et on regarde comment ça se passe".