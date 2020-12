Covid-19 : les médecins du travail peuvent désormais tester et vacciner

Ce sont de nouvelles missions pour la médecine du travail à l'heure où l'OMS rappelle l'importance du dépistage contre le Covid-19 et le vaccin est plus que jamais sur les rails. Le gouvernement a autorisé ce mercredi par ordonnance les services de santé au travail à participer au dépistage et à la vaccination dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie. Et ce jusqu'au 16 avril 2021. L'ordonnance en question, adoptée en Conseil des ministres, autorise ainsi "le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail" à "prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2".