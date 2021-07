Covid-19 : l'objectif des 40 millions de primo-vaccinations "devrait être atteint" fin juillet, selon Castex

Tout s'accélère. Le seuil symbolique des 40 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 pourrait être franchi à la fin du mois de juillet. Une satisfaction pour le gouvernement qui tablait initialement sur la fin du mois d'août. "L'objectif des 40 millions de primo-vaccinés, que j'avais fixé pour fin août, pourrait et devrait être atteint à la fin de ce mois de juillet", a ainsi déclaré mardi Jean Castex. Ces chiffres s'expliquent en partie par les récentes déclarations du président de la République et notamment l'extension à venir du pass sanitaire.

À l'heure actuelle, 38.184.499 Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Par ailleurs, 31.310.025 habitants de l'Hexagone ont déjà complété leur schéma vaccinal. Pour autant, la couverture vaccinale (environ 46% de la population) reste encore insuffisante, d'autant plus face au variant delta plus contagieux et de plus en plus menaçant. "Nous allons poursuivre l'accélération de la vaccination", a martelé le Premier ministre.