Pass sanitaire au centre commercial : pourquoi ça coince dans certains départements et pas dans d'autres ?

On est face à une situation de divergence de jurisprudence, de lecture du droit applicable - Nicolas Hervieu, juriste spécialiste des libertés et enseignant à Sciences Po

Comment peut-on expliquer ces avis différents ? "On est face à une situation de divergence de jurisprudence, de lecture du droit applicable", estime Nicolas Hervieu, juriste spécialiste des libertés et enseignant à Sciences Po. Ainsi, le Parlement a acté que le préfet peut instaurer le pass sanitaire à l’entrée des centres commerciaux, mais en prévoyant des conditions pour garantir l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

Les opposants au pass sanitaire dans les centres commerciaux ont également estimé qu'il était discriminatoire de demander cet outil sanitaire dans ces lieux et non dans les autres formes de commerces. "Le conseil constitutionnel a jugé que le pass sanitaire n'est pas discriminatoire, en particulier parce que ce n'est pas un pass vaccinal et qu'un accès aux biens de première nécessité est toujours garanti", développe Nicolas Hervieu. Pour mettre fin à cet imbroglio juridique, le Conseil d'État, saisi par l'État et des personnalités déboutées par un tribunal administratif sur ce sujet, devrait "trancher et fixer la bonne interprétation de la loi" dans les jours à venir, avance l'enseignant à Sciences Po.