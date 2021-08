Covid-19 : des troubles menstruels à attribuer à la vaccination ?

Règles plus abondantes, décalées par rapport au cycle habituels voire absentes... Dans le détail, 36 cas de troubles menstruels ont pour l'heure été signalés après la vaccination avec Moderna et 229 après l'injection du vaccin Pfizer. "L’analyse de cas de troubles menstruels survenus après la vaccination avec Spikevax (36 cas depuis le début de la vaccination) a conduit le comité de suivi à considérer qu’il s’agit d’un signal potentiel qui concerne également Comirnaty (Pfizer), dont le profil est semblable", a détaillé l’ANSM dans son rapport, précisant qu'un signalement à l'Agence européenne des médicaments (EMA) est prévu.

Quand certaines femmes décrivent effectivement une modification de la durée de leur cycle, d'autres évoquent l'intensité des saignements ou celle des douleurs. "J’avais plus de règles depuis le mois de mars, et depuis que j’ai commencé à me faire vacciner elles sont revenues" ou "j’ai eu mes règles trois fois depuis (le vaccin) alors que je suis sous pilule", peut-on lire sur les réseaux sociaux. "J’ai mal comme si j’avais mes règles mais sans mes règles. Le vaccin ?", s'interroge encore une internaute quand une autre décrit des règles "insupportables en plus d’un retard" avec une "douleur qui n’a fait que s’accentuer avant et pendant" en tentant de se rassurer : "si c’est lié au vaccin j’espère de tout cœur que ce n’est que temporaire".

Ce qui est bien probable. "Un cycle menstruel se dérègle facilement", rappelle en effet Olivier Picone, gynécologue-obstétricien à l'hôpital Louis-Mourier de Colombes et membre du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) auprès du Parisien. Plusieurs facteurs liés aux changements du quotidien peuvent notamment entrainer des dérèglements, comme le stress, un sommeil perturbé ou encore un épisode infectieux. Or, la vaccination est précisément censée provoquer une réponse immunitaire. "Ce n'est donc pas le vaccin directement qui serait la cause d'un trouble menstruel mais la réaction inflammatoire qu'il induirait", résume de son côté pour le même quotidien Geoffroy Robin, gynécologue et Président de la commission Gynécologie Médicale du CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens).