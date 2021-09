Covid-19 : 78% des professeurs ont un schéma vaccinal complet

"Selon le dernier état de la situation, la semaine dernière, on avait 78% des professeurs avec un schéma vaccinal complet et 11% de primo-vaccinés, a avancé dans un premier temps Jean-Michel Blanquer. Et d'ajouter : "Il reste une frange de 10-11%, qui est en train de diminuer en ce moment et qui auront une proposition de vaccin dans l'établissement scolaire." Des données mises à jour à ce sujet devraient être connues et communiquées d’ici à la semaine prochaine.