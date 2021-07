Covid-19 : les courbes de vaccination en France et en Europe proches du plafond de verre ?

Les données du site Our World in Data permettent d'observer que la plupart des "grands" pays européens possèdent une longueur d'avance sur l'Hexagone (51.80%) pour ce qui est des primo-vaccinations. Ainsi, entre 55 et 60% des habitants en Allemagne (56.35%), Italie (56.95%), Espagne (57.17%), Danemark (59.59%) et Portugal (59.94%) ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19. La Belgique et le Royaume-Uni sont même encore plus loin devant (respectivement 64.17% et 66.92%). Seules la Grèce (48.30%) et la Suisse (51.42%) se retrouvent à un niveau équivalent à celui de la France. À noter que tous ces pays ont déjà dépassé leur pic vaccinal, atteint pour nombre d'entre eux au cours du mois de mai. Exception faite du Royaume-Uni, autour de la fin mars.