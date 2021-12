Covid-19 : les femmes enceintes sont-elles concernées par le rappel vaccinal ?

Depuis le 27 novembre, le rappel vaccinal contre le Covid-19 est désormais "ouvert à tous les adultes dès cinq mois après leur dernière injection". Et à compter du 15 janvier, ceux qui ne l'aurait pas reçu avant l'expiration d'un délai de "sept mois après la dernière injection" verront leur pass sanitaire invalidé.

Mais cette règle vaut-elle pour tous, et notamment pour les femmes enceintes qui voient parfois la vaccination comme un dilemme et hésitent à sauter le pas ?

"Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner", a insisté ce lundi sur LCI le professeur Alain Fischer, immunologue, chargé de la coordination de la stratégie vaccinale, en réponse à une question qui lui était posée par une jeune maman qui a attendu la fin de son allaitement pour recevoir sa première dose. "Il n'y a rien qui contre-indique la vaccination ni pendant la grossesse ni pendant l'allaitement et au contraire la grossesse on le sait est un facteur de risque de la maladie", a-t-il ajouté, appelant à ne "pas reculer ni pour une primo-vaccination ni pour un rappel".

A noter que le 17 novembre dernier, avant l'annonce de l'élargissement du rappel vaccinal à toute la population, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et le Groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse (GRIG) se sont exprimés sur la question, incitant à recevoir ce rappel. "Il est prouvé que la vaccination protège la femme enceinte", avaient-ils rappelé, soulignant la vulnérabilité de la femme enceinte au Covid-19, surtout en cas de comorbidité.

Ces recommandations signifient-elles pour autant que les femmes enceintes sont concernées par l'expiration du pass sanitaire faute de rappel dans un délai de sept mois après la dernière injection ? Oui, a confirmé la Direction générale de la santé indique à Libération, soulignant que la vaccination des femmes enceintes se fait "dans les mêmes conditions que le reste de la population". Et d'insister : "Il est recommandé aux femmes enceintes éligibles (de plus de 18 ans et cinq mois après la dernière injection de leur schéma vaccinal initial) de procéder au rappel vaccinal contre la Covid-19 dans les mêmes conditions que le reste de la population."

Cela est d'autant plus conseillé que deux études, parues ce mardi tendent à prouver que les femmes enceintes qui contracteraient le SRAS-CoV-2 seraient plus à même de rencontrer des complications au cours de la grossesse et de l'accouchement.